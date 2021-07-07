60 минут - По горячим следам. Не допустили нарушения госграницы РФ (7 Июля 2021)
Опубликовано: 7 Июля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. По горячим следам. Украина угрожает ударами по российским военным кораблям 05.07.2021
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Истребители Су-30 были подняты в воздух, чтобы не допустить нарушения американским самолетом-разведчиком Poseidon российской границы над Черным морем.
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