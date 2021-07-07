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Истребители Су-30 были подняты в воздух, чтобы не допустить нарушения американским самолетом-разведчиком Poseidon российской границы над Черным морем.

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