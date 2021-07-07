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Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Пётр Толстой в эфире Соловьев Live прокомментировал уход нашей делегации с заседания организации.

"Тот факт, что я покинул вчера заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ очень их обеспокоил, - отметил парламентарий в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым. - Думаю, реакция последует".

Кроме того, депутат пока не видит пользы для России в её дальнейшем участии в Парламентской ассамблее ОБСЕ. И предлагает поставит участие нашей страны на паузу.

"Взять какую-то паузу было бы неплохо", - предложил Пётр Толстой.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Судилище над Россией и Белоруссией»: Толстой о скандале на заседании ПА ОБСЕ (7 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.