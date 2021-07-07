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Константин Сёмин. АгитПроп. Ленин и национальная культура 07.07.2021

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Константин Сёмин 07.07.2021. АгитПроп. Ленин и национальная культура
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Константин Сёмин - АгитПроп. Ленин и национальная культура (7 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 7 Июля 2021

Помещичий и буржуазный национализм стремится травлей «инородцев» разделить и развратить рабочий класс, чтобы легче было усыпить его. Сознательные рабочие отвечают на это отстаиванием полного равноправия и единства рабочих всех национальностей на практике. (В. И. Ленин)

 

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