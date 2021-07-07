Помещичий и буржуазный национализм стремится травлей «инородцев» разделить и развратить рабочий класс, чтобы легче было усыпить его. Сознательные рабочие отвечают на это отстаиванием полного равноправия и единства рабочих всех национальностей на практике. (В. И. Ленин)

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