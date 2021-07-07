Политическая Россия - Бабарико не Протасевич – пусть сидит (Ростислав Ищенко) (7 Июля 2021)
Опубликовано: 7 Июля 2021
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На связи с PolitRussia Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня».
- Что подразумевает Лукашенко под стратегией интеграции Союзного государства до 2030 года?
- Кому президент Белоруссии может передать власть?
- Лукашенко и древний китайский император Цинь Шихуанди
- На какие силы может опереться власть Лукашенко?
- О роли Протасевича и Бабарико в белорусской политике
- Как работает госпропаганда Белоруссии?
- Насколько велик риск России потерять Белоруссию?
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