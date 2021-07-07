На связи с PolitRussia Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня».

- Что подразумевает Лукашенко под стратегией интеграции Союзного государства до 2030 года?

- Кому президент Белоруссии может передать власть?

- Лукашенко и древний китайский император Цинь Шихуанди

- На какие силы может опереться власть Лукашенко?

- О роли Протасевича и Бабарико в белорусской политике

- Как работает госпропаганда Белоруссии?

- Насколько велик риск России потерять Белоруссию?

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