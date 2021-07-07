Суд над Бабарико. Мифы о ковиде. Отмена гей-парада в Тбилиси. Потоп в Сочи. А.Кураев

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, вывезенный ранее из колонии «Черный дельфин», находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

Предполагается, что Пичугина отвезли в СИЗО для дачи показаний против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, которого в России обвиняют в организации убийств и покушений на убийства.

В Тбилиси произошли столкновения из-за отмененного марша в защиту грузинского ЛГБТК-сообщества. В ответ на погром, который 5 июля радикальные группы устроили в офисе организации «Тбилиси прайд», гражданские активисты и оппозиция провели у здания парламента в центре Тбилиси молчаливую акцию протеста. Радикалы попытались ее сорвать и прорвать полицейские заграждения. К состоявшейся 6 июля акции под лозунгом «За свободу!» присоединились активисты «Тбилиси прайд», которые были вынуждены отменить запланированное на 5 июля шествие из-за угроз безопасности его участникам.

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