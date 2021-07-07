Оппозиция VS Вакцинация. Средняя Азия на пороге войны. Наши с Борисом Якеменко

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Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов.

В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.

В гостях: доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, заслуженный врач РФ Владимир Никифоров и эпидемиолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Никифоров. Горелов (7 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.