Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Никифоров. Горелов 07.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 07.07.2021. Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Никифоров. Горелов
07.07.2021 07.07.2021 07.07.2021 06.07.2021 06.07.2021 06.07.2021 06.07.2021 06.07.2021 06.07.2021 05.07.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Никифоров. Горелов (7 Июля 2021)

83 просмотра
2
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 7 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов.

В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.

В гостях: доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, заслуженный врач РФ Владимир Никифоров и эпидемиолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Никифоров. Горелов (7 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Стратегия с Анной Шафран 07.07.2021Особое мнение. Илья Новиков 07.07.2021Константин Сёмин. Счастье чиновника. Дерзкий Рааб. Инвесторы и банкроты. Галопом по Европам 07.07.202160 минут. Вечерний выпуск 07.07.2021Политическая Россия. Отмечали независимость США, застрелили 150 человек 07.07.2021НАШ. Важное. Люблинский треугольник. Переговоры по Донбассу и США. Вагнеровцы 07.07.2021Перший Незалежний. "Украинский формат". Санкции против Беларуси. "Северный поток - 2" VS Зеленский 07.07.2021Соловьёв LIVE. Не выдержал и долбанул! Соловьев о столкновениях между ЛГБТ и сторонниками традиционных ценностей 07.07.2021Царьград. Главное. Россия потеряла миллиарды долларов из-за действий Минфина: кто ответит за ущерб 07.07.2021Время покажет 07.07.2021Особое мнение. Виктор Шендерович 07.07.2021Анатолий Шарий. Трэш под посольством Беларуси в Киеве 07.07.2021Соловьёв LIVE. Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Никифоров. Горелов 07.07.2021Армен Гаспарян. Порошенко переименовывает, Зе запрещает, агент джуниор награждается и долг Санду 07.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Большой день". Санкции против Беларуси. Давление на оппозицию 07.07.2021

Все ток-шоу