Соловьёв LIVE - Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Никифоров. Горелов (7 Июля 2021)
Опубликовано: 7 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Срочно! ФСБ задержала генконсула Эстонии. Агентура: от Киссинджера до МБХ. Стена Сосновского
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Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов.
В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.
В гостях: доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, заслуженный врач РФ Владимир Никифоров и эпидемиолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
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