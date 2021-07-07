Отмена ПЦР-тестов, вакцинированные и переболевшие ковидом россияне теперь не обязаны сдавать анализы при въезде в страну. Погромы, столкновения с полицией и радужные флаги, в Грузии продолжились беспорядки между активистами и противниками ЛГБТ, кого требует наказать Госдеп? Порошенко основал Нью-Йорк, станут ли США помогать нью-йоркцам Украины?

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