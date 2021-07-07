Царьград. Главное - Россия потеряла миллиарды долларов из-за действий Минфина: кто ответит за ущерб (7 Июля 2021)
Опубликовано: 7 Июля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Одна из главных тем программы «Царьград.Главное», о которой другие медиа предпочитают молчать – предварительные итоги дедолларизации ФНБ, о которой пафосно объявил на ПМЭФ-2021 министр финансов А.Силуанов. Конверсии из долларов в юани, евро и золото привели к убыткам для российского государства в размере более $2,2 млрд. Мало того, что деньги не пошли на развитие экономики страны, так еще был нанесен существенный ущерб. Во второй части нашей программы гость студии «Царьград Главное» Андрей Клычков ответит на неудобные вопросы. Губернатор Орловской области расскажет о региональной медицине, задержании его подчинённых и скандалах, которые то и дело разгораются вокруг областной администрации
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