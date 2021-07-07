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Политическая Россия. Отмечали независимость США, застрелили 150 человек 07.07.2021

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Политическая Россия 07.07.2021. Отмечали независимость США, застрелили 150 человек
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Политическая Россия - Отмечали независимость США, застрелили 150 человек (7 Июля 2021)

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Опубликовано: 7 Июля 2021

Чередой массовых расстрелов ознаменовалось празднование дна независимости США на минувших выходных. Нет, слово «дно» в данном контексте – не опечатка. 150 убитых за уик-энд в стране, на территории которой официально нет войны – это именно дно. Которое далее будут лишь углублять

 

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