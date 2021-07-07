Чередой массовых расстрелов ознаменовалось празднование дна независимости США на минувших выходных. Нет, слово «дно» в данном контексте – не опечатка. 150 убитых за уик-энд в стране, на территории которой официально нет войны – это именно дно. Которое далее будут лишь углублять

Смотрите онлайн Политическая Россия Отмечали независимость США, застрелили 150 человек (7 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.