Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Счастье чиновника. Дерзкий Рааб. Инвесторы и банкроты. Галопом по Европам 07.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 07.07.2021. Счастье чиновника. Дерзкий Рааб. Инвесторы и банкроты. Галопом по Европам
07.07.2021 07.07.2021 06.07.2021 06.07.2021 05.07.2021 05.07.2021 05.07.2021 02.07.2021 01.07.2021 30.06.2021
Еще

Константин Сёмин - Счастье чиновника. Дерзкий Рааб. Инвесторы и банкроты. Галопом по Европам (7 Июля 2021)

6 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 7 Июля 2021

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 23 962 новых заболевших ковидом и 725 летальных случаев;
- Рубль и российская нефть внезапно резко подешевели;
- Граждане за год принесли на фондовый рынок больше триллиона рублей;
- Чиновники и депутаты заработали за 2020й 76 миллиардов рублей, на 12 миллиардов больше, чем в 2019-м;
- Башкирские власти решили включить в правительство топ-менеджеров крупных госкомпаний;
- Россию втягивают в афганский конфликт;
- ВМС Британии продолжат заходить в территориальные воды, которые в Лондоне считают украинскими;
- Трудовые доходы европейцев за прошлый год упали на 7 процентов;
- В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за вспышки насилия с применением оружия;
- Колумбийский суд признал 11 военных виновными в массовых убийствах мирных жителей в период с 2002 по 2008 годы.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Счастье чиновника. Дерзкий Рааб. Инвесторы и банкроты. Галопом по Европам (7 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Стратегия с Анной Шафран 07.07.2021Особое мнение. Илья Новиков 07.07.2021Константин Сёмин. Счастье чиновника. Дерзкий Рааб. Инвесторы и банкроты. Галопом по Европам 07.07.202160 минут. Вечерний выпуск 07.07.2021Политическая Россия. Отмечали независимость США, застрелили 150 человек 07.07.2021НАШ. Важное. Люблинский треугольник. Переговоры по Донбассу и США. Вагнеровцы 07.07.2021Перший Незалежний. "Украинский формат". Санкции против Беларуси. "Северный поток - 2" VS Зеленский 07.07.2021Соловьёв LIVE. Не выдержал и долбанул! Соловьев о столкновениях между ЛГБТ и сторонниками традиционных ценностей 07.07.2021Царьград. Главное. Россия потеряла миллиарды долларов из-за действий Минфина: кто ответит за ущерб 07.07.2021Время покажет 07.07.2021Особое мнение. Виктор Шендерович 07.07.2021Анатолий Шарий. Трэш под посольством Беларуси в Киеве 07.07.2021Соловьёв LIVE. Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Никифоров. Горелов 07.07.2021Армен Гаспарян. Порошенко переименовывает, Зе запрещает, агент джуниор награждается и долг Санду 07.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Большой день". Санкции против Беларуси. Давление на оппозицию 07.07.2021

Все ток-шоу