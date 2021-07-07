В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 23 962 новых заболевших ковидом и 725 летальных случаев;

- Рубль и российская нефть внезапно резко подешевели;

- Граждане за год принесли на фондовый рынок больше триллиона рублей;

- Чиновники и депутаты заработали за 2020й 76 миллиардов рублей, на 12 миллиардов больше, чем в 2019-м;

- Башкирские власти решили включить в правительство топ-менеджеров крупных госкомпаний;

- Россию втягивают в афганский конфликт;

- ВМС Британии продолжат заходить в территориальные воды, которые в Лондоне считают украинскими;

- Трудовые доходы европейцев за прошлый год упали на 7 процентов;

- В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за вспышки насилия с применением оружия;

- Колумбийский суд признал 11 военных виновными в массовых убийствах мирных жителей в период с 2002 по 2008 годы.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Счастье чиновника. Дерзкий Рааб. Инвесторы и банкроты. Галопом по Европам (7 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.