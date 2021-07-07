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Зачем экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина привезли в Москву? Столкновения в Тбилиси. Год ареста Сафронова

Преображенский суд Москвы в среду начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении брата Алексея Навального Олега Навального, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Подсудимый официально заявил, что отрицает вину.

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, которого на прошлой неделе вывезли из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, находится в московском СИЗО «Лефортово». Об этом «Новой газете» сообщила мать Пичугина Алла.

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