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Дождь. «Санитарное дело»: Олег Навальный в суде. Пичугин — в «Лефортово». Задержана Мария Алехина 07.07.2021

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Телеканал Дождь 07.07.2021. «Санитарное дело»: Олег Навальный в суде. Пичугин — в «Лефортово». Задержана Мария Алехина
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Телеканал Дождь - «Санитарное дело»: Олег Навальный в суде. Пичугин — в «Лефортово». Задержана Мария Алехина (7 Июля 2021)

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Опубликовано: 7 Июля 2021

Преображенский суд Москвы в среду начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении брата Алексея Навального Олега Навального, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Подсудимый официально заявил, что отрицает вину.

 

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, которого на прошлой неделе вывезли из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, находится в московском СИЗО «Лефортово». Об этом «Новой газете» сообщила мать Пичугина Алла.

 

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