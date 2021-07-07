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Вечер с Владимиром Соловьевым 07.07.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 07.07.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (7 Июля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 7 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ПАСЕ с нарушением приняла очередную антироссийскую резолюцию, подкинутую Украиной и поддержанную набором русофобов. Заметим, что членские взносы России в ОБСЕ в десятки раз больше, чем у Украины, Чехии или любой прибалтийской страны. Тогда вопрос, зачем платить деньги и слушать этот писк в свой адрес, еще и вдобавок с нарушениями ими же принятого регламента? Почему мы должны слушать измышления Венецианской комиссии, которая портит название прекрасного города?

 

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