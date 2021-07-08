Видео - Сергей Михеев. Это они должны перед нами на колени встать и целовать портреты наших вождей (8 Июля 2021)
Опубликовано: 8 Июля 2021
Сергей Михеев. Никаких «ценностей» никогда не было! Задача установления глобальной власти облегчается
Сергей Михеев. Вакцинация и недоверие: «Вы меня тогда обманули, где гарантия, что вы сейчас не обманываете?»
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