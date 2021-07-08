Соловьёв LIVE - Денис Проценко об осложнениях от COVID во время жары, какие вакцины лучше, болеют ли из-за прививки (8 Июля 2021)
Опубликовано: 8 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Не выдержал и долбанул! Соловьев о столкновениях между ЛГБТ и сторонниками традиционных ценностей
Еще
Эксклюзив: в эфире Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, Герой Труда РФ
ПРОЦЕНКО: «Сейчас поступает много пожилых пациентов с не тяжелым течением ковида, но с тяжелым состоянием, связанным с жарой, обезвоживанием, дополнительным риском тромбоза, ковид протекает с повышенным тромбообразованием»
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Денис Проценко об осложнениях от COVID во время жары, какие вакцины лучше, болеют ли из-за прививки (8 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.