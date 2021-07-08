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Эксклюзив: в эфире Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, Герой Труда РФ

ПРОЦЕНКО: «Сейчас поступает много пожилых пациентов с не тяжелым течением ковида, но с тяжелым состоянием, связанным с жарой, обезвоживанием, дополнительным риском тромбоза, ковид протекает с повышенным тромбообразованием»

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Денис Проценко об осложнениях от COVID во время жары, какие вакцины лучше, болеют ли из-за прививки (8 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.