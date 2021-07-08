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Захват радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) Афганистана - вопрос времени, заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив", эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми.

По его мнению, после падения Кабула боевики нападут на республики Центральной Азии, что создает угрозу для безопасности России.

*организация запрещена в России

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Яков Кедми – о приближении Талибан* к бывшим границам СССР, судьбе Афганистана и безопасности России (8 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.