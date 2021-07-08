Очередная зрада настигла Евроукрию, где готовятся к проведению ежегодного конкурса красоты. Организаторы мероприятия пожаловались, что не могут отыскать среди цеевропеек 25 девушек «без запятнанной репутации». То есть – таких, которые бы не были замечены в торговле собой

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