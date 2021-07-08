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Шафран. Коронабесие сменилось вакциноистерией: прививочные пункты битком, заболеваемость на пике 08.07.2021

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Шафран 08.07.2021. Коронабесие сменилось вакциноистерией: прививочные пункты битком, заболеваемость на пике
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Шафран - Коронабесие сменилось вакциноистерией: прививочные пункты битком, заболеваемость на пике (8 Июля 2021)

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Опубликовано: 8 Июля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Пока наши люди стоят в многочасовых очередях, чтобы сделать обязательную прививку, в Сингапуре и Британии власти переходят к “новой нормальности” - прекращению локдаунов и ограничений. Вместо того, чтобы пытаться полностью победить ковид, с ним предлагается сосуществовать, как с гриппом, ОРВИ и другими болезнями.
Подходят ли такие методы для России? - разбираются Анна Шафран и руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Сергей Киселёв.

 

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