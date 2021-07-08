Пока наши люди стоят в многочасовых очередях, чтобы сделать обязательную прививку, в Сингапуре и Британии власти переходят к “новой нормальности” - прекращению локдаунов и ограничений. Вместо того, чтобы пытаться полностью победить ковид, с ним предлагается сосуществовать, как с гриппом, ОРВИ и другими болезнями.

Подходят ли такие методы для России? - разбираются Анна Шафран и руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Сергей Киселёв.

Смотрите онлайн Шафран Коронабесие сменилось вакциноистерией: прививочные пункты битком, заболеваемость на пике (8 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.