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Константин Сёмин. Жара и цены. Перепись бомжей. Бонусы Нафтогаза. Галопом по Европам 08.07.2021

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Константин Сёмин 08.07.2021. Жара и цены. Перепись бомжей. Бонусы Нафтогаза. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Жара и цены. Перепись бомжей. Бонусы Нафтогаза. Галопом по Европам (8 Июля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 8 Июля 2021

В этом выпуске:
- За сутки плюс 24 800 новых заражений. Третий день подряд смертность от ковида - больше 700 человек;
- В России максимальная инфляция за 5 лет;
- Минфин придумал, а Форбс разузнал, как собрать с физлиц еще 400 миллиардов налогов;
- МВД и Минтруд пересчитают и перепишут бездомных;
- Аксенов возмутился отсутствием воды в Керчи на протяжении 20 дней;
- Лавров предчувствует: Запад готовит провокации к сентябрьским выборам;
- На Гаити введено чрезвычайное положение после убийства президента Моиза;
- Прежний менеджмент украинского Нафтогаза щедро вознаградил себя перед уходом в отставку.

 

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