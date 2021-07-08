Константин Сёмин - Жара и цены. Перепись бомжей. Бонусы Нафтогаза. Галопом по Европам (8 Июля 2021)
Опубликовано: 8 Июля 2021
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В этом выпуске:
- За сутки плюс 24 800 новых заражений. Третий день подряд смертность от ковида - больше 700 человек;
- В России максимальная инфляция за 5 лет;
- Минфин придумал, а Форбс разузнал, как собрать с физлиц еще 400 миллиардов налогов;
- МВД и Минтруд пересчитают и перепишут бездомных;
- Аксенов возмутился отсутствием воды в Керчи на протяжении 20 дней;
- Лавров предчувствует: Запад готовит провокации к сентябрьским выборам;
- На Гаити введено чрезвычайное положение после убийства президента Моиза;
- Прежний менеджмент украинского Нафтогаза щедро вознаградил себя перед уходом в отставку.
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