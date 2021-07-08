В этом выпуске:

- За сутки плюс 24 800 новых заражений. Третий день подряд смертность от ковида - больше 700 человек;

- В России максимальная инфляция за 5 лет;

- Минфин придумал, а Форбс разузнал, как собрать с физлиц еще 400 миллиардов налогов;

- МВД и Минтруд пересчитают и перепишут бездомных;

- Аксенов возмутился отсутствием воды в Керчи на протяжении 20 дней;

- Лавров предчувствует: Запад готовит провокации к сентябрьским выборам;

- На Гаити введено чрезвычайное положение после убийства президента Моиза;

- Прежний менеджмент украинского Нафтогаза щедро вознаградил себя перед уходом в отставку.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Жара и цены. Перепись бомжей. Бонусы Нафтогаза. Галопом по Европам (8 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.