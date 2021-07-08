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Время покажет 08.07.2021

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Время покажет 08.07.2021
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Время покажет (8 Июля 2021)

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Опубликовано: 8 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Афганистан остался без присмотра, после того, как США в спешке покинули базу Баграм, талибы заявили о контроле над половиной территории станы, а американцы обратились к ближайшим соседям. Угроза новой провокации на Sea Breeze, в Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США. В Дубае прогремел мощный взрыв, ЧП произошло на территории нефтехранилища в порту.

 

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