Афганистан остался без присмотра, после того, как США в спешке покинули базу Баграм, талибы заявили о контроле над половиной территории станы, а американцы обратились к ближайшим соседям. Угроза новой провокации на Sea Breeze, в Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США. В Дубае прогремел мощный взрыв, ЧП произошло на территории нефтехранилища в порту.

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