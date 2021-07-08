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Дождь. Обыски у издания «Наша Нiва» в Беларуси. Увольнение Черчесова. Путин разрешил чартеры в Египет 08.07.2021

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Телеканал Дождь 08.07.2021. Обыски у издания «Наша Нiва» в Беларуси. Увольнение Черчесова. Путин разрешил чартеры в Египет
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Телеканал Дождь - Обыски у издания «Наша Нiва» в Беларуси. Увольнение Черчесова. Путин разрешил чартеры в Египет (8 Июля 2021)

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Опубликовано: 8 Июля 2021

В Беларуси заблокировали сайт оппозиционной газеты «Наша Нiва», об этом сообщило издание в своих социальных сетях. Также сегодня пропали некоторые сотрудники издания, нет связи с главным редактором Егором Мартиновичем. Как сообщили в Министерстве информации Беларуси, сайт «Наша Нiва» был заблокирован по запросу Генпрокуратуры Республики. Решение принято «в связи с размещением информации, распространение которой запрещено».

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым. 

Президент России Владимир Путин отменил собственный указ от 2015 года о запрете чартерных рейсов на курорты Египта. 

 

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