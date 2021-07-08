Зачем экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина привезли в Москву? Столкновения в Тбилиси. Год ареста Сафронова

Обыски у белорусских журналистов. Признает ли ЕС «Спутник V»? Когда ждать повышения налогов

В Беларуси заблокировали сайт оппозиционной газеты «Наша Нiва», об этом сообщило издание в своих социальных сетях. Также сегодня пропали некоторые сотрудники издания, нет связи с главным редактором Егором Мартиновичем. Как сообщили в Министерстве информации Беларуси, сайт «Наша Нiва» был заблокирован по запросу Генпрокуратуры Республики. Решение принято «в связи с размещением информации, распространение которой запрещено».

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым.

Президент России Владимир Путин отменил собственный указ от 2015 года о запрете чартерных рейсов на курорты Египта.

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