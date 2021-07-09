На конкурс "мисс Украина" не могут найти нормальных участниц

На видео толпа скандирует: «Грузия!» Некоторые пытаются разорвать полотно зубами и топчут его ногами. Вместо флага Евросоюза участники акции водружают флаг Грузии под радостные возгласы собравшихся.

5 июля ЛГБТ-активисты хотели устроить «Марш достоинства» в центре Тбилиси. Тысячи противников акции вышли на улицы, после чего гей-парад отменили. Защитники традиционных ценностей бросили взрывное устройство в офис организаторов «Марша достоинства», сожгли флаг ЛГБТ и напали на журналистов. Пострадали около 50 сотрудников СМИ

Смотрите онлайн Политическая Россия В Грузии разогнали Гей-парад: взрывы и атаки иностранцев (Романов Роман) (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.