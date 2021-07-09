Украинцы напали на белорусов. Литовская стена для Минска. Учения рядом с Крымом. Спецвыпуск

Денис Проценко об осложнениях от COVID во время жары, какие вакцины лучше, болеют ли из-за прививки

Яков Кедми – о приближении Талибан* к бывшим границам СССР, судьбе Афганистана и безопасности России

⭕ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Заявление Байдена по Афганистану. Истерика Зеленского и деменция Байдена (8 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.