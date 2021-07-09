Соловьёв LIVE - Заявление Байдена по Афганистану. Истерика Зеленского и деменция Байдена (8 Июля 2021)
Опубликовано: 9 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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⭕ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:
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