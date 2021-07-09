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Соловьёв LIVE. Заявление Байдена по Афганистану. Истерика Зеленского и деменция Байдена 08.07.2021

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Соловьёв LIVE 08.07.2021. Заявление Байдена по Афганистану. Истерика Зеленского и деменция Байдена
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Соловьёв LIVE - Заявление Байдена по Афганистану. Истерика Зеленского и деменция Байдена (8 Июля 2021)

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Опубликовано: 9 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

⭕ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Заявление Байдена по Афганистану. Истерика Зеленского и деменция Байдена (8 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
sssr
9 Июля 2021, 08:32
Palkovniky privet iz grecii
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прохожий
9 Июля 2021, 09:23
Полковнику никто не пишет,полковника никто не ждет...
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