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Николай Стариков. Все точки над «i» в провокации с Суворовым 08.07.2021

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Николай Стариков 08.07.2021. Все точки над «i» в провокации с Суворовым
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Николай Стариков - Все точки над «i» в провокации с Суворовым (8 Июля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 9 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога вместе расставим все точки над «i» в провокации со снятием плаката с нашим величайшим полководцем Александром Васильевичем Суворовым с рекламного щита в Черкесске, которая была организована с участием депутата Совета Ногайского муниципального района Адлера Туркменова.

 

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