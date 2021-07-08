Почему правительство «Единой России» против налога на роскошь

В новом выпуске видеоблога вместе расставим все точки над «i» в провокации со снятием плаката с нашим величайшим полководцем Александром Васильевичем Суворовым с рекламного щита в Черкесске, которая была организована с участием депутата Совета Ногайского муниципального района Адлера Туркменова.

Смотрите онлайн Николай Стариков Все точки над «i» в провокации с Суворовым (8 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.