Константин Сёмин - АгитПроп. Почему образ прекрасного будущего бесполезен для агитпропа (9 Июля 2021)
Опубликовано: 9 Июля 2021
Еще
Социализм, организуя производство без классового гнета, обеспечивая благосостояние всем членам государства, тем самым дает полный простор «симпатиям» населения и именно в силу этого облегчает и гигантски ускоряет сближение и слияние наций. (В. И. Ленин)
Смотрите онлайн Константин Сёмин АгитПроп. Почему образ прекрасного будущего бесполезен для агитпропа (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.