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Константин Сёмин. АгитПроп. Почему образ прекрасного будущего бесполезен для агитпропа 09.07.2021

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Константин Сёмин 09.07.2021. АгитПроп. Почему образ прекрасного будущего бесполезен для агитпропа
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Константин Сёмин - АгитПроп. Почему образ прекрасного будущего бесполезен для агитпропа (9 Июля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 9 Июля 2021

Социализм, организуя производство без классового гнета, обеспечивая благосостояние всем членам государства, тем самым дает полный простор «симпатиям» населения и именно в силу этого облегчает и гигантски ускоряет сближение и слияние наций. (В. И. Ленин)

 

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