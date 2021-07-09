Соловьёв LIVE - «Сахарок с пола? Мыло в бане тоже подбирал?»: Соловьев о «тяжелых» буднях солдата Шендеровича (9 Июля 2021)
Опубликовано: 9 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Сахарок с пола? Мыло в бане тоже подбирал?»: Соловьев о «тяжелых» буднях солдата Шендеровича (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.