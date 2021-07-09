Белорусский телеграм-канал НЕХТА мы обычно в качестве источника не рассматриваем, однако документ, опубликованный им на этот раз, представляет большой интерес. Речь об отчете министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, который описал результаты недавних переговоров с Лавровым. Отношение «союзников» к нам на этой бумаге демонстрируется самым наглядным образом.

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