Царьград. Главное. Больных ОРВИ приравняли к зараженным COVID-19 до теста: пока в Москве, дальше - по всей России 02.07.2021

Сегодня курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 75 руб. Курс евро вплотную подошел к отметке 89 руб. Аналитики называют разные причины происходящего – от коррекции на рынке нефти до плохой статистики по безработице в США. Отдельные эксперты считают, что России снова угрожает повторение кризиса с обрушением курса рубля. Ключевая причина - не только в возможном развале ОПЕК+, но и в том, что против рубля играют российский Минфин и ЦБ.

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