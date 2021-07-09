Обыски у белорусских журналистов. Признает ли ЕС «Спутник V»? Когда ждать повышения налогов

Обыски у издания «Наша Нiва» в Беларуси. Увольнение Черчесова. Путин разрешил чартеры в Египет

«Единая Россия» осталась без своего кандидата на выборах в Госдуму в 208-м избирательном округе (ЦАО) Москвы, который называют одним из самых сложных для партии власти.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального, Талибан запрещена на территории РФ

*По решению Минюста России «Левада-центр» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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