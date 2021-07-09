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Дождь. «Левада»: одобрение Навального падает. «Талибан» и переговоры в РФ. Округ Москвы без «ЕР» на выборах 09.07.2021

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Телеканал Дождь 09.07.2021. «Левада»: одобрение Навального падает. «Талибан» и переговоры в РФ. Округ Москвы без «ЕР» на выборах
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Телеканал Дождь - «Левада»: одобрение Навального падает. «Талибан» и переговоры в РФ. Округ Москвы без «ЕР» на выборах (9 Июля 2021)

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Опубликовано: 9 Июля 2021

«Единая Россия» осталась без своего кандидата на выборах в Госдуму в 208-м избирательном округе (ЦАО) Москвы, который называют одним из самых сложных для партии власти.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального, Талибан запрещена на территории РФ

*По решению Минюста России «Левада-центр» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

 

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