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Время покажет 09.07.2021
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Время покажет (9 Июля 2021)

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Опубликовано: 9 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Сдались добровольно, Украина сама предложила стать испытательным полигоном для НАТО, на что еще пойдет Незалежная ради любви запада? Талибан уверяет Россию в полной безопасности наших границ, можно ли верить, или восток дело слишком тонкое? Так давно, что уже и не вспомнить, Байден забыл, зачем Штаты ввели войска в Афганистан. Скованные одной цепью ДНК, ученые доказали, что русские и украинцы один народ, переживут ли такое открытие на Украине?

 

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Комментариев: 3
Галина
9 Июля 2021, 17:37
Вот такой вопрос каналу, а вам не стыдно , что каждую попу затычка ЭТОТ МОРГУН НИКУЛИН. ОН И ПОЛИТИК И ФУТБОЛИСТ И СЕКССПЕЦИАЛИСТ. Позор какой то
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Галина
9 Июля 2021, 18:32
Ведущие конечно супер, главное, что строгие с этой либердой
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Галина
9 Июля 2021, 18:37

казахские немцы уже бы и вернуться готовы,но как теперь это сделать, ЧТО ЭТОТ ЛУПАТЫЙ С БЕЗЦВЕТНЫМИ ГЛАЗАМИ ОРЕТ. У МЕНЯ ПЛЕМЯННИЦА ЖИВЕТ В ГЕРМАНИИ

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