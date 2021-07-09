Сдались добровольно, Украина сама предложила стать испытательным полигоном для НАТО, на что еще пойдет Незалежная ради любви запада? Талибан уверяет Россию в полной безопасности наших границ, можно ли верить, или восток дело слишком тонкое? Так давно, что уже и не вспомнить, Байден забыл, зачем Штаты ввели войска в Афганистан. Скованные одной цепью ДНК, ученые доказали, что русские и украинцы один народ, переживут ли такое открытие на Украине?

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