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Соловьёв LIVE. Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Николай Крючков 09.07.2021

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Соловьёв LIVE 09.07.2021. Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Николай Крючков
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Соловьёв LIVE - Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Николай Крючков (9 Июля 2021)

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Опубликовано: 9 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов.

В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.

В гостях: иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Николай Крючков (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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