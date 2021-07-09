Заявление Байдена по Афганистану. Истерика Зеленского и деменция Байдена

«Сахарок с пола? Мыло в бане тоже подбирал?»: Соловьев о «тяжелых» буднях солдата Шендеровича

Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов.

В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.

В гостях: иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Николай Крючков (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.