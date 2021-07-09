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НАШ. Пятница. Вечер. Украина перенимает опыт Китая? План Зеленского по МВФ и НАТО 09.07.2021

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НАШ 09.07.2021. Пятница. Вечер. Украина перенимает опыт Китая? План Зеленского по МВФ и НАТО
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НАШ - Пятница. Вечер. Украина перенимает опыт Китая? План Зеленского по МВФ и НАТО (9 Июля 2021)

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Опубликовано: 9 Июля 2021

Обсуждаемые темы:
- Изменить нельзя выполнить: Украина не будет выполнять Минские соглашения без внесения изменений. Что на самом деле мы подписали и есть ли будущее у мирного договора, учитывая разные позиции Украины и России?
- Зеленский предлагает создать параллельный формат с привлечением США. Нужно ли это Байдену, что захочет взамен и насколько расширение формата будет эффективным.
- Давид Арахамия заявил, что власти намерены «перенять опыт» Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и государством. Каким все же будет курс развития Украины?
- Реформы по требованию Запада. Что требуют от нас международные партнеры, который имеют интерес и с чем останется Украина?
- Зеленский просит у НАТО четкий перечень требований для вступления в Альянс
- Блинкен назвал список шагов, которые ждут от Украины
- Сотрудничество с МВФ: что сделать для получения транша?

 

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