Обсуждаемые темы:

- Изменить нельзя выполнить: Украина не будет выполнять Минские соглашения без внесения изменений. Что на самом деле мы подписали и есть ли будущее у мирного договора, учитывая разные позиции Украины и России?

- Зеленский предлагает создать параллельный формат с привлечением США. Нужно ли это Байдену, что захочет взамен и насколько расширение формата будет эффективным.

- Давид Арахамия заявил, что власти намерены «перенять опыт» Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и государством. Каким все же будет курс развития Украины?

- Реформы по требованию Запада. Что требуют от нас международные партнеры, который имеют интерес и с чем останется Украина?

- Зеленский просит у НАТО четкий перечень требований для вступления в Альянс

- Блинкен назвал список шагов, которые ждут от Украины

- Сотрудничество с МВФ: что сделать для получения транша?

Смотрите онлайн НАШ Пятница. Вечер. Украина перенимает опыт Китая? План Зеленского по МВФ и НАТО (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.