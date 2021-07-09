В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 25 766 новых случаев ковида – это максимум с января;

- Альфа-Банк прогнозирует: после выборов в Госдуму цены рванут вверх;

- В Минэкономразвития царит оптимизм: согласно новому прогнозу, российская экономика прибавит в этом году почти 4 процента;

- Банки вторую неделю подряд отказываются давать в долг государству;

- За прошлый год в мире было потеряно 114 миллионов рабочих мест;

- Запрещённая в России группировка Талибан пытается выбить запрещённую в России группировку ИГИЛ из северных районов Афганистана;

- Президента Гаити убивали 26 колумбийцев и два американца, утверждает глава местной полиции;

- Литва решила отгородиться от Беларуси забором;

- В Польше за пропаганду коммунизма накануне задержали активиста Польской рабочей партии.

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