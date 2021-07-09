Молодая пара врачей из Архангельска угодила в переплёт, девушке позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что ее заявка на кредит одобрена, вот только никаких заявок ребята не подавали. Спустя время позвонил сотрудник полиции и сказал, что одобренные для получения кредитные средства могут снять мошенники, потому нужно опередить воров, снять эти деньги самим и перевести на специальный счёт. Бредово звучит? Но девушке знатно заморочили голову.

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