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Дождь. Новенькие на выборах - против Навального. Лукашенко играет в войну. Гомофобы против Вкусвилла 09.07.2021

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Телеканал Дождь 09.07.2021. Новенькие на выборах - против Навального. Лукашенко играет в войну. Гомофобы против Вкусвилла
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Телеканал Дождь - Новенькие на выборах - против Навального. Лукашенко играет в войну. Гомофобы против Вкусвилла (9 Июля 2021)

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Опубликовано: 9 Июля 2021

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

 

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