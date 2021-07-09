Заявление Байдена по Афганистану. Истерика Зеленского и деменция Байдена

«Сахарок с пола? Мыло в бане тоже подбирал?»: Соловьев о «тяжелых» буднях солдата Шендеровича

Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Николай Крючков

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Ведущий эксперт центра «Фобос», наш часовой погоды Евгений Тишковец рассмотрит в мельчайших подробностях жару в центральных регионах России.

- Когда сорвёт крышку парникового котла?

- Станет ли июль 2021 года самым засушливым?

- Ждать ли повтор 2010 года?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Когда сорвёт крышку парникового котла? Будет ли повтор жары 2010 года? Тишковец. Спецэфир (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.