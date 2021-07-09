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Соловьёв LIVE. Когда сорвёт крышку парникового котла? Будет ли повтор жары 2010 года? Тишковец. Спецэфир 09.07.2021

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Соловьёв LIVE 09.07.2021. Когда сорвёт крышку парникового котла? Будет ли повтор жары 2010 года? Тишковец. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - Когда сорвёт крышку парникового котла? Будет ли повтор жары 2010 года? Тишковец. Спецэфир (9 Июля 2021)

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Опубликовано: 9 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире со специальным выпуском.

Ведущий эксперт центра «Фобос», наш часовой погоды Евгений Тишковец рассмотрит в мельчайших подробностях жару в центральных регионах России.

- Когда сорвёт крышку парникового котла? 
- Станет ли июль 2021 года самым засушливым?
- Ждать ли повтор 2010 года?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Когда сорвёт крышку парникового котла? Будет ли повтор жары 2010 года? Тишковец. Спецэфир (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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