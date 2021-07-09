Сенат. Делегация СФ в Казахстане, цифровизация, Россия и Запад 02.07.2021

Курорты Кавказских Минеральных Вод могут стать базой для общероссийской программы реабилитации после COVID-19. Каковы темпы вакцинации? Почему делегация России покинула заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ? Об этом и не только рассказали сенаторы Валентина Матвиенко, Владимир Круглый, Галина Карелова, Вячеслав Тимченко, Владимир Джабаров, Ирина Рукавишникова, Сергей Березкин и Андрей Шевченко.

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