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Сенат. Льготная ипотека, цифровая безопасность, подготовка к Евразийскому женскому форуму 09.07.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 09.07.2021. Льготная ипотека, цифровая безопасность, подготовка к Евразийскому женскому форуму
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Сенат с Юрием Богдановым - Льготная ипотека, цифровая безопасность, подготовка к Евразийскому женскому форуму (9 Июля 2021)

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Опубликовано: 10 Июля 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Курорты Кавказских Минеральных Вод могут стать базой для общероссийской программы реабилитации после COVID-19. Каковы темпы вакцинации? Почему делегация России покинула заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ? Об этом и не только рассказали сенаторы Валентина Матвиенко, Владимир Круглый, Галина Карелова, Вячеслав Тимченко, Владимир Джабаров, Ирина Рукавишникова, Сергей Березкин и Андрей Шевченко.

 

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