На конкурс "мисс Украина" не могут найти нормальных участниц

Министры иностранных дел стран — участниц «люблинского треугольника» (Украины, Литвы и Польши) подписали дорожную карту дальнейшего взаимодействия, Декларацию о европейском наследии и общих ценностях, а также приняли план совместных действий по противодействию дезинформации.

Переговоры глав МИД Украины Дмитрия Кулебы, а также его литовского и польского коллег Габриэлюса Ландсбергиса и Збигнева Рау состоялись в Вильнюсе, на полях 4-й Международной конференции по вопросам реформ на Украине.

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