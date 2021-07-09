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Международное обозрение. США покидают Афганистан 09.07.2021

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Международное обозрение 09.07.2021. США покидают Афганистан
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Международное обозрение - США покидают Афганистан (9 Июля 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 10 Июля 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Компартия Китая празднует 100-летие. США покидают Афганистан, движение "Талибан" (террористическая организация запрещенная в РФ) отвоевывает все больше территории страны и планирует взять Кабул. Что ждет Афганистан под властью талибов? Левые силы набирают популярность даже в США, где это казалось невозможным. Что могут предложить новые левые, какие у них есть инструменты для этого? Об этом – репортаж из Венесуэлы.

 

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