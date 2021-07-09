Смотрите в этом выпуске: в три раза увеличилась площадь лесных пожаров в Челябинской области; состоялось заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом; итоги визита в Москву представителей талибов; история криминалиста, благодаря которому в Крыму поймали опасного преступника; в Нижегородской области мамой стала женщина, которой пересадили сразу два органа; в Финском заливе прошла вторая репетиция грандиозного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.