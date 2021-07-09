Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 09.07.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 09.07.2021
09.07.2021 08.07.2021 06.07.2021 05.07.2021 04.07.2021 03.07.2021 02.07.2021 01.07.2021 30.06.2021 29.06.2021
Еще

Время в 21:00 (9 Июля 2021)

8 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 10 Июля 2021

Смотрите в этом выпуске: в три раза увеличилась площадь лесных пожаров в Челябинской области; состоялось заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом; итоги визита в Москву представителей талибов; история криминалиста, благодаря которому в Крыму поймали опасного преступника; в Нижегородской области мамой стала женщина, которой пересадили сразу два органа; в Финском заливе прошла вторая репетиция грандиозного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Царьград. Главное. Попова выступила за вакцинацию всех граждан: резонансное заявление главы Роспотребнадзора 09.07.2021Время в 21:00 09.07.2021Дмитрий Гордон. Шашлык из Соловьева. Интервью с Гиркиным. Троллинг пропагандистов России 10.07.2021Анатолий Шарий. Шевченко и День Рождения Гитлера 10.07.2021Армен Гаспарян. Прокол ОЗХО, борцуны пера, правильное определение для Навального и своеобразный ход 10.07.2021Международное обозрение. США покидают Афганистан 09.07.2021Вести в 20:00 09.07.2021Политическая Россия. Украина, Польша и Литва создают альянс. Цель - испугать Россию 09.07.2021Свобода слова Савика Шустера. Эпидемия коронавируса в Украине. Самое важное за сезон 09.07.2021Сенат. Льготная ипотека, цифровая безопасность, подготовка к Евразийскому женскому форуму 09.07.2021Соловьёв LIVE. СРОЧНО: пресс-конференция движения Талибан* в Москве. Вся правда об Афганистане. Смерш 09.07.2021Константин Сёмин. Охота на ведьм. Михаил Новитский о своем задержании. По-живому 09.07.2021Соловьёв LIVE. Когда сорвёт крышку парникового котла? Будет ли повтор жары 2010 года? Тишковец. Спецэфир 09.07.2021Дождь. Новенькие на выборах - против Навального. Лукашенко играет в войну. Гомофобы против Вкусвилла 09.07.2021Человек и закон 09.07.2021

Все ток-шоу