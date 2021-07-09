Царьград. Главное. Олигархи продавили: принят закон, который может нанести ущерб России на $160 млрд 06.07.2021

Царьград. Главное. Рубль вниз, налоги вверх, инфляция ставит новые рекорды: дальше только хуже 08.07.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать всех российских граждан. Это, по ее мнению, позволит России претендовать на звание страны, чей опыт в борьбе с коронавирусом является «самым передовым». Ключевым становится вопрос – добровольная или обязательная вакцинация должна пройти в России? Обсудим тему с экспертами - Дмитрием Еделевым, доктором медицинских наук и Ириной Ярцевой, членом Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Попова выступила за вакцинацию всех граждан: резонансное заявление главы Роспотребнадзора (9 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.