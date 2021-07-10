Почему правительство «Единой России» против налога на роскошь

Все точки над «i» в провокации с Суворовым

В очередном интервью ресурсу «Украина.РУ» поговорили о том, как США и Великобритания используют Украину против России. Чем юг Украины так интересен США и Великобритании? Почему Украину не принимают в НАТО, а руководит страной фактически американское посольство? Обо всём этом – в новом выпуске.

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