Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. США и Великобритания против России и Украины 10.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 10.07.2021. США и Великобритания против России и Украины
10.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 07.07.2021 06.07.2021 05.07.2021 05.07.2021 04.07.2021 03.07.2021 02.07.2021
Еще

Николай Стариков - США и Великобритания против России и Украины (10 Июля 2021)

92 просмотра
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 10 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном интервью ресурсу «Украина.РУ» поговорили о том, как США и Великобритания используют Украину против России. Чем юг Украины так интересен США и Великобритании? Почему Украину не принимают в НАТО, а руководит страной фактически американское посольство? Обо всём этом – в новом выпуске.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков США и Великобритания против России и Украины (10 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Политическая Россия. Афганистан: весь расклад и что делать (Николай Стариков) 10.07.2021Будем наблюдать. Алексей Венедиктов 10.07.2021Николай Стариков. США и Великобритания против России и Украины 10.07.2021Еврозона 10.07.2021Царьград. Главное. Попова выступила за вакцинацию всех граждан: резонансное заявление главы Роспотребнадзора 09.07.2021Время в 21:00 09.07.2021Дмитрий Гордон. Шашлык из Соловьева. Интервью с Гиркиным. Троллинг пропагандистов России 10.07.2021Анатолий Шарий. Шевченко и День Рождения Гитлера 10.07.2021Армен Гаспарян. Прокол ОЗХО, борцуны пера, правильное определение для Навального и своеобразный ход 10.07.2021Международное обозрение. США покидают Афганистан 09.07.2021Вести в 20:00 09.07.2021Политическая Россия. Украина, Польша и Литва создают альянс. Цель - испугать Россию 09.07.2021Свобода слова Савика Шустера. Эпидемия коронавируса в Украине. Самое важное за сезон 09.07.2021Сенат. Льготная ипотека, цифровая безопасность, подготовка к Евразийскому женскому форуму 09.07.2021Соловьёв LIVE. СРОЧНО: пресс-конференция движения Талибан* в Москве. Вся правда об Афганистане. Смерш 09.07.2021

Все ток-шоу