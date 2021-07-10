В России зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса — за сутки умерли 752 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

Все говорит о том, что нынешний всплеск заболеваемости, так называемая третья волна, гораздо более серьезная, чем все предыдущие. Тем не менее, темпы вакцинации невысоки, это отмечает и мэр Москвы Сергей Собянин. А вот глава Росприроднадзора Анна Попова 10 июля заявила, что штамм «дельта» завозят в Россию с Мальдив, нескольких европейских стран и из США.

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