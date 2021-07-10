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Политическая Россия. Калининградский губернатор прижал мигрантов 10.07.2021

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Политическая Россия 10.07.2021. Калининградский губернатор прижал мигрантов
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Политическая Россия - Калининградский губернатор прижал мигрантов (10 Июля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 10 Июля 2021

Запрет на трудоустройство мигрантов в образовательную сферу, на транспорт, в производство продуктов питания и другие отрасли утвердил губернатор Калининградской области. Правовая норма вступит в силу не сразу, так что у региональных работодателей есть время подготовиться к изменениям. Сами же мигранты нецензурно возмущаются указу Антона Алиханова, спрашивая «где вы в России русских видели?»

 

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