Запрет на трудоустройство мигрантов в образовательную сферу, на транспорт, в производство продуктов питания и другие отрасли утвердил губернатор Калининградской области. Правовая норма вступит в силу не сразу, так что у региональных работодателей есть время подготовиться к изменениям. Сами же мигранты нецензурно возмущаются указу Антона Алиханова, спрашивая «где вы в России русских видели?»

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