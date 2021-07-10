Соловьёв LIVE - Жёсткий разговор Путина и Байдена. Убийство президента Гаити. Провал США в Афганистане. Спецвыпуск (10 Июля 2021)
Опубликовано: 10 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Соловьёв LIVE» в прямом эфире со специальным выпуском! В студии - Дмитрий Евстафьев.
- Жёсткий разговор Путина и Байдена
- Убийство президента Гаити
- Провал США в Афганистане
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