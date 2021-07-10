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Соловьёв LIVE. Жёсткий разговор Путина и Байдена. Убийство президента Гаити. Провал США в Афганистане. Спецвыпуск 10.07.2021

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Соловьёв LIVE 10.07.2021. Жёсткий разговор Путина и Байдена. Убийство президента Гаити. Провал США в Афганистане. Спецвыпуск
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Соловьёв LIVE - Жёсткий разговор Путина и Байдена. Убийство президента Гаити. Провал США в Афганистане. Спецвыпуск (10 Июля 2021)

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Опубликовано: 10 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире со специальным выпуском! В студии - Дмитрий Евстафьев.

- Жёсткий разговор Путина и Байдена
- Убийство президента Гаити
- Провал США в Афганистане

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Жёсткий разговор Путина и Байдена. Убийство президента Гаити. Провал США в Афганистане. Спецвыпуск (10 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
ИГОРЬ
10 Июля 2021, 21:50
в фотостране прямо война идёт против прививок.столько троллей повылазило.
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