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Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Николай Крючков

Когда сорвёт крышку парникового котла? Будет ли повтор жары 2010 года? Тишковец. Спецэфир

СРОЧНО: пресс-конференция движения Талибан* в Москве. Вся правда об Афганистане. Смерш

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире со специальным выпуском! В студии - Дмитрий Евстафьев.

- Жёсткий разговор Путина и Байдена

- Убийство президента Гаити

- Провал США в Афганистане

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Жёсткий разговор Путина и Байдена. Убийство президента Гаити. Провал США в Афганистане. Спецвыпуск (10 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.