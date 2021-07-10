Телеканал Дождь - Батальоны казаков в Росгвардии. Независимого кандидата лишают агитации. Рост смертности от COVID (10 Июля 2021)
Опубликовано: 10 Июля 2021
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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом в субботу, 10 июля, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Чайка отметил, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. С этой инициативой полпред обратился к президенту, и глава государства, по его словам, поддержал предложение.
В России зафиксирован максимум умерших от коронавируса за сутки с начала эпидемии. 752 человека умерли за прошедшие сутки от COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщает, что в сравнении с прошлым годом, смертность увеличилась, по оперативным данным, почти на 14%. Всему виной — штамм «дельта», но длинные майские выходные помогли его сдержать.
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