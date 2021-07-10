Смотрите в этом выпуске: все силы брошены на тушение природных пожаров в Челябинской области; в России за сутки выявили 25 082 случая коронавируса; до Олимпиады в Токио осталось менее двух недель; по всей стране проходит Всероссийский студенческий выпускной; пять лет назад боевики расстреляли лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова; в США продолжаются судебные процессы над участниками событий у Капитолия.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (10 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.