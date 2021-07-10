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Время в 21:00 10.07.2021

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Время в 21:00 10.07.2021
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Время в 21:00 (10 Июля 2021)

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Опубликовано: 10 Июля 2021

Смотрите в этом выпуске: все силы брошены на тушение природных пожаров в Челябинской области; в России за сутки выявили 25 082 случая коронавируса; до Олимпиады в Токио осталось менее двух недель; по всей стране проходит Всероссийский студенческий выпускной; пять лет назад боевики расстреляли лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова; в США продолжаются судебные процессы над участниками событий у Капитолия.

 

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