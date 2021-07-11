Соловьёв LIVE - Зачем России талибы? Дальнейшая судьбу Афганистана в случае захвата (11 Июля 2021)
Опубликовано: 11 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Жёсткий разговор Путина и Байдена. Убийство президента Гаити. Провал США в Афганистане. Спецвыпуск
Еще
На связи со студией специальный гость: бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Леонид Григорьевич Ивашов.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Зачем России талибы? Дальнейшая судьбу Афганистана в случае захвата (11 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.