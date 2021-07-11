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Соловьёв LIVE. Зачем России талибы? Дальнейшая судьбу Афганистана в случае захвата 11.07.2021

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Соловьёв LIVE 11.07.2021. Зачем России талибы? Дальнейшая судьбу Афганистана в случае захвата
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Соловьёв LIVE - Зачем России талибы? Дальнейшая судьбу Афганистана в случае захвата (11 Июля 2021)

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Опубликовано: 11 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

На связи со студией специальный гость: бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Леонид Григорьевич Ивашов.

 

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