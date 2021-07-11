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Политическая Россия. Либералку-навальнистку попросили на выход из СПбГУ 11.07.2021

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Политическая Россия 11.07.2021. Либералку-навальнистку попросили на выход из СПбГУ
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Политическая Россия - Либералку-навальнистку попросили на выход из СПбГУ (11 Июля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 11 Июля 2021

Контракт со светлоликой заведующей одной из кафедр не стало продлевать руководство Санкт-Петербургского государственного университета. Софью Ямпольскую попросили на выход за нарушение санитарных норм. А нарушила либералка эти нормы тогда, когда попёрлась на январский митинг навальнистов. Где была задержана сотрудниками ОМОНа, получив от суда штраф за административное правонарушение

 

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