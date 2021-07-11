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Константин Сёмин. АгитПроп. Поиграем в стратегию 11.07.2021

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Константин Сёмин 11.07.2021. АгитПроп. Поиграем в стратегию
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Константин Сёмин - АгитПроп. Поиграем в стратегию (11 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 11 Июля 2021

Публикация обновленной стратегии национальной безопасности России привела в равное возбуждение и либеральную оппозицию, и придворных патриотов.

 

Первые ужаснулись завинчиванию гаек и бряцанию оружием. Вторые - наоборот, пришли в восторг от того и от другого. Документ из 44 страниц едва ли достоин такой реакции. Но обратить на него внимание все же стоит. Не потому, что он каким-то образом влияет на безопасность. А потому, что в нем содержится подробный психологический портрет власти. Точнее, доминирующей во власти силовой корпорации. К чему силовики готовит себя и к чему следует готовиться всем остальным?

 

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