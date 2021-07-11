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Дождь. Протесты в Грузии. Финал Евро-2020. Аномальная жара в России. Миллиардер в космосе 11.07.2021

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Телеканал Дождь 11.07.2021. Протесты в Грузии. Финал Евро-2020. Аномальная жара в России. Миллиардер в космосе
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Телеканал Дождь - Протесты в Грузии. Финал Евро-2020. Аномальная жара в России. Миллиардер в космосе (11 Июля 2021)

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Опубликовано: 11 Июля 2021

В Грузии скончался оператор телеканала «Пирвели» Александр Лашкарава, которого 5 июля избили противники ЛГБТ-сообщества во время сорванного гей-парада. На сайте телеканала сообщается, что Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Причина смерти пока не названа. После избиения Лашкарава несколько дней провел в больнице, у него зафиксировали сотрясение мозга, а также провели операцию из-за перелома лицевой кости.

 

11 июля в 22:00 по Москве состоится финал Евро-2020. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне встретятся сборные Англии и Италии. Ни одна из этих команд не проиграла ни одного матча в этом чемпионате. В Англии эту игру уже называют важнейшим событием в истории страны, ведь их сборная впервые вышла в финал. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже распорядился сегодня продлить работу пабов на 45 минут, хотя по закону они должны закрываться 22:30, а в случае победы пообещал объявить дополнительный выходной. Посмотреть финал придут 60 тысяч человек. 

 

Жара в европейской части России продержится до 18 июля — температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгидромета. 

 

Ракетоплан Unity компании Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в Нью-Мексико и отправился в суборбитальный полет. Трансляция полета ведется на YouTube. Корабль поднялся на высоту около 89 километров и оказался в так называемом «предкосмосе». Экипаж находился в невесомости четыре минуты. После полета корабль успешно приземлился. 

 

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